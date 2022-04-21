Gözler Özge Özpirinçci’yi aradı. Ancak başarılı oyuncu davette yoktu. Kasım ayında kızı Mercan’ı kucağına alan Özpirinçci’nin kızına kendisi baktığı için, bu tarz organizasyonlara katılmama kararı aldığı öğrenildi. Şu günlerde anneliğin tadını çıkaran Özpirinçci’nin ne zaman setlere döneceği ise merak konusu…
Yakamoz S-245’in davetine Özge Özpirinçci neden katılmadı?
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı Yakamoz S-245’in davetine Özpirinçci'nin katılmaması dikkat çekti. İşte detaylar...
21.04.2022 18:13 Magazin
Gözler Özge Özpirinçci’yi aradı. Ancak başarılı oyuncu davette yoktu. Kasım ayında kızı Mercan’ı kucağına alan Özpirinçci’nin kızına kendisi baktığı için, bu tarz organizasyonlara katılmama kararı aldığı öğrenildi. Şu günlerde anneliğin tadını çıkaran Özpirinçci’nin ne zaman setlere döneceği ise merak konusu…