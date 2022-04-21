Yakamoz S-245’in davetine Özge Özpirinçci neden katılmadı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı Yakamoz S-245’in davetine Özpirinçci'nin katılmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

21.04.2022 18:13 Magazin

Yakamoz S-245’in davetine Özge Özpirinçci neden katılmadı?
Dün akşam Yakamoz S-245’in dizisinin ekip yemeği vardı. Platform görevlileri dizinin yayına girişi nedeniyle ekibi bir araya topladı. Yemeğe yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve dizinin oyuncuları; Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra projenin yapımcısı Onur Güvenatam da katıldı.

Gözler Özge Özpirinçci’yi aradı. Ancak başarılı oyuncu davette yoktu. Kasım ayında kızı Mercan’ı kucağına alan Özpirinçci’nin kızına kendisi baktığı için, bu tarz organizasyonlara katılmama kararı aldığı öğrenildi. Şu günlerde anneliğin tadını çıkaran Özpirinçci’nin ne zaman setlere döneceği ise merak konusu…

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