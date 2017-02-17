Yakın arkadaşlar alışverişte

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış en renkli isimlerinden olan Pervin Ersoy ve yakın arkadaşlarından Fulya Gündoğdu’ya Akmerkez’de... İşte detaylar...

Alışveriş - 17 Şubat 2017 10:34
Yakın arkadaşlar alışverişte
İki yakın arkadaş Pervin Ersoy ve Fulya Gündoğdu, geçtiğimiz gün akşam saatlerinden Akmerkez'de bir mağazada gerçekleşen etkinliğe katıldı. Etkinlik bitiminde mağazadan ayrılan Ersoy ve Gündoğdu, yine alışveriş merkezi içinde bulunan ünlü İtalya restoranı Serafina'ya giderek keyifli bir akşam yemeği yiyip, bol bol sohbet ettiler.

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