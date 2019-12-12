Yakın arkadaşlık kurmak ömrü uzatıyor!

İngiltere'de makak maymunları üzerinde yapılan araştırmada, makak maymunlarından 'arkadaşa' sahip olanların daha uzun yaşadığı tespit edildi. 7 yıl süren araştırmada; dişi maymunlar arasında birbirlerinin kürklerini temizlemek gibi bir çok sosyal bağlantı gözlemlendi. Yakın arkadaşa sahip olan maymunların hayatta kalma şansının diğer maymunlara göre %11 daha fazla olduğu tespit edildi.Exeter Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi Dr Lauren Brent, bu konu hakkında "Birçok sosyal bağlantıya sahip olmak, makakların geniş ölçüde tolere edildiği anlamına gelebilir. Örneğin yemeklerden kalmak gibi. Ancak, yakın arkadaşlara sahip olmak basitçe hoş görülmekten daha önemli faydalar sağlar. Sosyal bağların neden makakların hayatta kalmasına yardımcı olduğunu kesin olarak söyleyemiyoruz. İnsanlar dahil olmak üzere birçok tür, çevrelerindeki zorluklarla başa çıkmak için sosyal etkileşimleri kullanıyor ve gittikçe artan sayıda çalışma, iyi bağlantıya sahip bireylerin izole olanlardan daha sağlıklı ve daha güvenli olduğunu gösteriyor" dedi.