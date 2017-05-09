Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 73-67

Yakın Doğu Üniversitesi, final serisinde durumu 2-0 yaptı.

Basketbol - 09 Mayıs 2017 21:27

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 73-67 yenerek seride 2-0 öne geçti.



Salon: Caferağa



Hakemler: Mehmet Keseratar, Yücel Çilingir, Polat Parlak



Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 21, McBride 30, Bahar Çağlar, Leuchanka 6, Holingsvorth 10, Eldebrink 4, Olcay Çakır Turgut, Gizem Başaran 2, Sinem Ataş



Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Quigley 26, Parker 9, Gruda 12, Verameyenka 2, Pelin Derya Bilgiç 6, Ayşe Cora 5, Esra Ural



1. Periyot: 24-15



Devre: 42-35



3. Periyot: 55-55



Beş faulle çıkanlar: 33.30 Leuchanka (Yakın Doğu Üniversitesi), 35.09 Ayşe Cora (Fenerbahçe)



IŞIK EYİGÜNGÖR " HENÜZ DAHA ŞAMPİYON OLMADIK."

Yakın Doğu Üniversitesi oyuncuları karşılaşma sonu taraftarları ile galibiyeti kutlarken cezası sebebi ile maçı protokol yerine taraftarların arasında izleyen Işık Eyigüngör yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"2 galibiyet aldık, cuma günü de Fenerbahçe'nin salonun da oynayacağız. Henüz daha şampiyon olmadık. Önümüzde maç yada maçlar var ama ben kızlarıma çok güveniyorum. Onlar çok iyi oynadılar bize daha önce 2 kupa kazandırdılar şimde de 3. kupayı alacaklar inşallah. Hepimiz buna inanyoruz. Maçıda taraftarımız ile birlikte seyrettik çok mutluyum"



(DHA)

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