Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 73-67

Yakın Doğu Üniversitesi, final serisinde durumu 2-0 yaptı.

Basketbol - 09 Mayıs 2017 21:27
Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 73-67
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 73-67 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Salon: Caferağa

Hakemler: Mehmet Keseratar, Yücel Çilingir, Polat Parlak

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 21, McBride 30, Bahar Çağlar, Leuchanka 6, Holingsvorth 10, Eldebrink 4, Olcay Çakır Turgut, Gizem Başaran 2, Sinem Ataş

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Quigley 26, Parker 9, Gruda 12, Verameyenka 2, Pelin Derya Bilgiç 6, Ayşe Cora 5, Esra Ural

1. Periyot: 24-15

Devre: 42-35

3. Periyot: 55-55

Beş faulle çıkanlar: 33.30 Leuchanka (Yakın Doğu Üniversitesi), 35.09 Ayşe Cora (Fenerbahçe)

IŞIK EYİGÜNGÖR " HENÜZ DAHA ŞAMPİYON OLMADIK."
Yakın Doğu Üniversitesi oyuncuları karşılaşma sonu taraftarları ile galibiyeti kutlarken cezası sebebi ile maçı protokol yerine taraftarların arasında izleyen Işık Eyigüngör yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2 galibiyet aldık, cuma günü de Fenerbahçe'nin salonun da oynayacağız. Henüz daha şampiyon olmadık. Önümüzde maç yada maçlar var ama ben kızlarıma çok güveniyorum. Onlar çok iyi oynadılar bize daha önce 2 kupa kazandırdılar şimde de 3. kupayı alacaklar inşallah. Hepimiz buna inanyoruz. Maçıda taraftarımız ile birlikte seyrettik çok mutluyum"

(DHA)
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