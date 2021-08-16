Yakışıklı oyuncu, 'Arka Sokalar'a katıldı!

Duayen yapımcı Türker İnanoğlu’nun kurduğu Erler Film imzalı Arka Sokaklar, Kanal D’de 16. sezonuna başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları başlayan efsane dizinin ana kadrosundan Yüsra Geyik, Onur Bay ve Alp Korkmaz ayrılmıştı.Yeni karakterlerin dahil olacağı 'Arka Sokaklar'a ilk olarak Oğuz Peçe'nin katıldığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncu dizide bir polisi canlandıracak.Peçe daha önce “Kalbim Yangın Yeri” ve “Zalim İstanbul” dizilerinde seyirciyle buluşmuş ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.