"Yalancı" dizisinden ilk sahne yayınlandı!

Show TV'de ekranlara gelecek olan ve şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen "Yalancı" 17 Eylül Cuma günü başlıyor. Dizinin ilk bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Deniz'in cinsel saldırıya uğradığı konusunda karşısındakileri inandıramadığı görülürken çarpıcı sözleri dikkat çekiyor. "Tecavüz ettiğine inanmanız için bana ne kadar zarar vermesi gerekiyordu?" diyerek isyanını dile getiren Deniz'e karşı diğer tarafta ise Mehmet Emir, iftiraya uğradığını ifade ederek yaşadığı mağduriyeti söylüyor. İki tarafın da sözleri şimdiden akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.Show TV’de yayınlanacak olan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimlereşlik ediyor.Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.“Yalancı” 17 Eylül Cuma saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=F7Q_tjgvcv8=][/youtube]