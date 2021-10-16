'Yalancılar ve Mumları' kadrosuna sürpriz transfer!

Taşanlar, 17 Ekim Pazar günü yayınlanacak dizinin 3. bölümünden itibaren Dr. Fuat karakterine hayat verecek.Dr. Fuat, Ceyda’nın babası Ömer’in kaldığı bakımevinde göreve başlayacak. Bakımevinde kurallara yeterince uyulmamasından şikayetçi olması ve fazlasıyla gevşek bulduğu ortamı disipline etmeye çalışması Dr. Fuat ile Ceyda (Elçin Sangu)’yı karşı karşıya getirecek.Yurt dışında büyük beğeni toplayan BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlaması olan dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, İsmail Demirci, Burcu Gölgedar, Melike Güner ve İlker Kızmaz yer alıyor.Dizide; Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif’e en yakın arkadaşları Meliha (Şafak Pekdemir), Şebnem (Burcu Gölgedar) ve Ceyda (Elçin Sangu) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Beyaz yakalı Şebnem’in kocasıyla sorunları vardır. Meliha ise başarılı bir psikiyatristtir. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır…“Yalancılar ve Mumları”, her pazar FOX’ta.