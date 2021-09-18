'Yalancılar ve Mumları'nın tanıtımı yayınlandı!

Merakla beklenen tanıtım sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı ve çok beğenildi.Yurt dışında büyük beğeni toplayan BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlaması olan “Yalancılar ve Mumları”, 30 Eylül Perşembe günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.Heyecanla beklenen dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz’ınyer alacağı belli olmuştu.Dizide; Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif’e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem’in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır…Çekimleri devam eden “Yalancılar ve Mumları”, 30 Eylül Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.