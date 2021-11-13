"Yalancı"nın yeni bölümünden ikinci tanıtım!

Yalancı'nın ekrana gelen sekizinci bölümünde Hilal, Mehmet Emir'in koyduğu içkiyi içmemek için kazara dökmüş gibi yaparak tuzaktan kurtuldu. O sırada Doruk'tan gelen bir telefonla Mehmet Emir eve geri döndü. Mehmet Emir'in evinde polisler vardı. Doruk, eve saldırıp camı kıran kişinin Deniz olduğunu söyledi. Emniyete çağrılan Deniz, camı kendisinin kırdığını söyleyerek yalan ifade verdi. Kamera kayıtlarında camı kıran kişi Deniz'e benzemese de Doruk buna inanmadı. Ancak Hilal, olayın yaşandığı saatte Deniz'in, evinin önünde olduğunu söyledi. Hilal'in söylediklerinin ardından kafası karışan Doruk, Deniz ile yüzleşti ve camı onun kırmadığını anladı. Bu sırada Görkem, kamera kayıtlarından camı gerçekte kimin kırdığını araştırırken olayı Canan'ın yaptığı ortaya çıktı. Doruk, Mehmet Emir'e eve saldıran kişinin Deniz olmadığını anlatırken Mehmet Emir, Canan'ın yaptığını anladı. Deniz ise Canan'ın evine gitti ve Mehmet Emir'in ona yaptığı şeyi öğrenmek istedi. Canan, gerçekleri kabul etmedi. Deniz gittikten sonra Canan'ın evinde gizlenen Mehmet Emir ortaya çıktı. Mehmet Emir, Canan'ın intihara teşebbüs etmesine sebep oldu. Mehmet Emir'in arabasını görüp şüphelenen Deniz, geri döndü ve böylelikle Canan'ın hayatını kurtardı. Deniz'in evindeki oyuncak ayı ortaya çıkınca Mehmet Emir yeniden Deniz'in evini izlemeye başladı. Canan hastanede yatarken Arif, Canan'ın intihar etmeden önce yazdığı mektubu buldu. Arif, mektubu okuduktan sonra sinirle Deniz'in evine gitti. Arif'in "O gün başka bir şey olmuş!" sözleri akıllarda soru işareti yaratırken, oyuncak ayıdaki kameradan evi izleyen Mehmet Emir de konuşmaları duydu ve şoke oldu. Finalde ise Mehmet Emir, Deniz'in evine gizlice girdi. Gerilimin doruklara ulaştığı final sahnesinden sonra "Mehmet Emir, Deniz'e ne yapacak?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Volkan Sümbül ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor."Yalancı" yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!