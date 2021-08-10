Yalın pazar şarkılarını bu kez canlı söyledi

“BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında sahneye çıkan aşk şarkılarının efsane ismi, biletleri günler öncesinden tükenen konserde sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Yalın konsere "Değişik bir konser deneyimi olacak 'Pazar Şarkıları' konseptini sahneye taşıma fikri, paylaşımlara yapılan yorumlardan çıktı. 'Şu bahçeye bizi de çağır, canlı dinleyelim' dediler; ben de evin bahçesinde yapamayacağım için buraya taşıdım. Sahneye de elimizden geldiğince ışıklandırma ve bitkilerle bir bahçe havası vermeye çalıştık" dedi.Son haftalarda yaşanan orman yangınlarına da değinen Yalın, "Çok üzücü, acı günlerden geçtik. Doğa bize bu musibetten bir nasihat çıkarttı. Ormanlarımıza sahip çıkalım, koruyalım. Sonunda çok acı bir ders aldık. Şimdi o ormanlara hep beraber sahip çıkacağız, bunun lamı cimi yok" dedi.Uniq Açıkhava’da ilk kez sahneye çıkan Yalın, en sevilen aşk şarkılarını orkestrası eşliğinde seslendirdi. Dinleyiciler, gecenin başından sonuna tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Seyirciler arasından rastgele seçtiği bir izleyicinin istek şarkısını seslendireceğini söyleyen Yalın, şanslı hayranının isteği üzerine 'Ki Sen' şarkısını söyledi. Başarılı sanatçı konseri "Evime konuk olduğunuz için teşekkürler" diyerek sonlandırdı.Yalın, yoğun istek üzerine 15 Ağustos, Pazar ve 29 Ağustos, Pazar akşamı da “Pazar Şarkıları” konseptiyle Uniq Açıkhava’da yeniden dinleyicilerle buluşacak.