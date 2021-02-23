Yamaç ve Efsun'un karşılaşmasında nefesler tutuldu

Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç ve Vartolu, Kulkan'ı yakaladı. Ölüme adım adım yaklaşan Kulkan ise elindeki en büyük kozu kullanarak Efsun'un yerini Yamaç'a söyledi. Yamaç, Efsun'un izini bulmayı başarırken, uzaktan Efsun'u ve kızını gördüğünde duygu dolu anlar yaşadı. Efsun'u takip etmeye başlayan Yamaç, finalde Efsun'un karşısına çıktı. Büyük karşılaşmanın yaşandığı dakikalarda nefesler tutuldu, neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Yamaç ve Efsun'un yıllar sonra yeniden birbirini gördüğü heyecan dolu anlar sosyal medyada da büyük ses getirdi.Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.46 izlenme oranı (rating), 15.78 izlenme payı (share), AB'de 6.32 izlenme oranı (rating), 13.12 izlenme payı (share), Total’de 8.14 izlenme oranı (rating), 16.21 izlenme payı (share) elde etti. #yamaç etiketi ise Twitter Türkiye'de 12 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.Vartolu, yıllar sonra Yamaç'ı evine tekrar getirdi. Sultan Hanım, Yamaç'ı karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşarken, oğluyla yıllar sonra bir araya geldiği duygusal anlar izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç, Çukur'da yaşanan değişime şahit olduktan sonra Koçovalı evinde de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gördü. Amca, evdeki düzeni de tamamen değiştirmişti. Cumali ise Yamaç'ın da Amca'nın tarafında yer aldığını düşünerek Çukur'dan gitmeye karar verirken, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yamaç, Koçovalı evinde kalmayarak yeniden abisinin yanına geldi. Bu gelişmeyle Cumali, Çukur'da kalmaya karar verdi.Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçti. Vartolu'nun da yardımıyla Yamaç, Kulkan'ı yakalamayı başardı. Yıllarca Kulkan tarafından işkence gören Yamaç'ın içindeki bütün öfke açığa çıkarken, Kulkan'dan intikamını alacağı anlarda nefeslerde tutuldu. Ancak Kulkan, ölmemek için elinde olan son kozu kullandı ve Yamaç'a Efsun'dan bahsetti.https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/cukur-kulkan-yakalaniyor/93635Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.