Yanan saçlar için tavsiyeler!

Saç boyası, sprey, saç düzleştirme, jöle derken saça verilen zararlar arttıkça bir süre sonra saçta yıpranma başlar.Bu durumu engellemek için çeşitli bakımlar vardır. İşte o maskeler...

Güzellik - 04 Mayıs 2017 09:55

Yumurta Maskesi



• 1 yumurta

• 5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı



Yağ ile yumurtayı birbirine karıştırın. Saç köklerinizden başlayıp, uçlarına kadar homojen bir şekilde düzgünce bir fırça yardımı ile sürün. Saç derinize de parmak uçlarınızla masaj yapın. Saçlarınızı bir bone veya poşet içine alarak durulamaya kadar bekletin. Yarım saat sonra ılık su ile durulayabilirsiniz. Bu karışımı 2 günde bir yaparak saçlarınızın eski canlılığına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Hindistan Cevizi yağı sadece güzel kokmakla kalmaz, aynı zamanda saçlarınızın ihtiyacı olan nemlendirmeyi sağlar. Yanmış saçlar ve çok kuru saçlar için oldukça etkili bir maskedir.



Muz Maskesi



• 1 adet muz

• 1 yemek kaşığı bal



Muz, püre kıvamına gelene kadar blenderdan geçirin. Balla muz püresini iyice yedirerek karıştırın. Karışımı saçlarınızın her yerine eşit olacak bir şekilde sürün. Saçlarınızı bone içerisine alın ve 20 dakika bekletin. 20 dakika sonra ılık suyla saçlarınızı durulayın ve ardından şampuanlayın. Muz içerisindeki bolca potasyum sayesinde saçlarınızı doğal bir şekilde canlandırır ve enerji kazandırır. Maskeyi 4 günde bir uygulayabilirsiniz.



Aloe Vera Maskesi



• 2 çay kaşığı aloe vera jeli

• 2 çay kaşığı bitkisel gliserin

• 4 yemek kaşığı avokado yağı



Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Bir miktarını ayırıp parmak uçlarınızla saç diplerinize masaj yapmak için kullanın. Kalanını ise saçlarınıza eşitçe sürün. 25 dakika sonra nemlendirici bir şampuan yardımı ile durulayarak maskeyi çıkarabilirsiniz. Bu maskeyi saçlarınız eski canlılığını kazanana kadar her gün uygulayabilirsiniz. Bu maske sayesinde saçlarınız beslenecek ve daha sağlıklı uzayacaktır.



Hardal maskesi



• 1 yemek kaşığı toz hardal

• 3 yemek kaşığı zeytin yağı

• 1 yumurta

• 1 yemek kaşığı



Krem kıvamı alana kadar bütün malzemeleri bilikte karıştırın. Saç diplerinize bu karışımla 2-3 dakika masaj yaparak güzelce yedirin. 20 dakika sonra, saçlarınızı güzelce durulayarak temizleyin. Bu maske, saç derinizdeki kan akışını hızlandırarak daha hızlı büyümesini ve daha kuvvetli olmasını sağlar. Maskeyi haftada 1 uygularsanız 1 ayda sonuçlarını hissetmeye başlayacaksınız.



Jojoba yağı maskesi



• 1 çay kaşığı biberiye yağı

• 4 yemek kaşığı jojoba yağı



Malzemeleri güzelce birbirine karıştırın ve karışımı avuç içlerinize dökün. Saçlarınıza avuç içleriniz ve ellerinizle masaj yaparak saçlarınıza güzelce yedirin. Masaj işlemi bittikten sonra 25 dakika çekmesini bekleyin. Daha sonra ılık ve bol suyla güzelce durulayın. Bu karışımı haftada bir uygulayabilirsiniz. Yanmış saç tedavisinde etkili olan bu maske kuru saçlara da iyi gelmektedir.



Kaynak:ciltsitesi.com

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