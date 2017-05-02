Yandex'te Park Yeri Asistanı

Yandex Navigasyon, trafikteki park problemine karşı geliştirdiği yenilikçi çözümlere bir yenisini daha ekledi. Sürücülerin trafikte ve yolda yaşadığı problemleri uçtan uca adresleyen Yandex Navigasyon, sürücüleri zaman zaman şehirden soğutan “park yeri bulamama” problemine de teknolojik bir çözüm getiriyor

Teknoloji - 02 Mayıs 2017 19:04

Daha önce haritasına binlerce park yeri bilgisini ekleyen Yandex Navigasyon, kullanıma sunduğu yeni “Park Yeri Asistanı” özelliğiyle varış noktasının etrafındaki park yerlerinden geçen trafiksiz bir park yeri rotası oluşturacak. Böylece sürücüler varış noktalarının yakınlarındaki birden fazla park yeri seçeneğini görebilecek ve sokak sokak otopark aramak zorunda kalmayacak.



Yandex Navigasyon, yoğun trafik koşullarında sürücülere yardımcı olmak amacıyla geliştirdiği çözümlerine bir yenisini ekledi. Park yeri bulamama problemine karşı Türkiye’ye ilk kez akıllı park çözümlerini getiren Yandex Navigasyon, bu çözümlerin önemli bir parçası olan “Park Yeri Asistanı” özelliğini devreye aldı.



Kısa süre önce İstanbul’da 7 bin, Ankara'da ise 500’e yakın park alanı bilgisini haritasına ekleyen Yandex Navigasyon, yeni “Park Yeri Asistanı” özelliğiyle varış noktasının etrafındaki park yerlerinden geçen trafiksiz bir park yeri rotası oluşturacak.



Öncelikle İstanbul ve Ankara’da hizmete sunulan bu özellikten yararlanan kullanıcılar varış noktasına 200 metre kala "Yakında park yerleri var. Park yeri rotası oluşturulsun mu?" içerikli bir mesaj alacak. Kullanıcılar bu mesaja "Evet" dediklerinde Yandex Navigasyon çevrelerindeki park yerlerine uğramalarını sağlayan trafiksiz bir rota oluşturacak. Kullanıcılar uygulamada bu rotayı takip ederken park yerlerini seçebilecek. Böylece artık park yeri ararken ters yöne girme, tek yön sokağa girip varış noktasından kendini 3 km ötede bulma veya park etmeye çalışırken kendini sıkışık bir trafikte bulma derdi sona erdi.



Tek bir park noktasına rota oluşturmak yerine yakındaki park yerlerinin birçoğunu hedefleyen bir rota çizen Yandex Navigasyon, kullanıcıların araçlarını daha hızlı ve daha kolay park etmesine yardımcı olacak.

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