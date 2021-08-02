Yangın bölgesine yardım gönderen Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı…

Türkiye'de çok sayıda noktada orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.Orman Müdürlüğü, Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının sürdüğünü duyururken, Son 6 günde 35 ilde 130 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.Ünlü isimlerde yaşanan bu olaya kayıtsız kalmadı. Birçok isim yangın bölgesine yardım için kolları sıvadı. Demet Akalın da Bodrum'a yardım edeceğini açıkladı. Bir video ile yapacağı yardımı duyuran şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı.Demet Akalın şöyle konuştu:“Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah’la ben de 20 25 bin TL’lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum’a…”