Milas'taki ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaştı ve alevler termik santralin dibine kadar geldi.
Yangının termik santrale ulaşmaması için yoğun bir çalışma sarf ediliyor. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un da gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve en ön safta yangına müdahale ettiği öğrenildi.
İşte yangın alanında çekilen görüntüler…
Yangınla mücadeleye İbrahim Çelikkol da katıldı
Türkiye bir haftadır devam eden orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangının büyük hasar bıraktığı bölgeye dört bir yandan destek yağıyor. Bölgeye giden yardım ekiplerine oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı. Hortumu sırtlayan ve alevlere su tutan İbrahim Çelikkol'un mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı.
04.08.2021 10:00 Magazin