Yangınla mücadeleye İbrahim Çelikkol da katıldı

Milas'taki ormanlık alandaki yangın tehdit edici boyutlara ulaştı ve alevler termik santralin dibine kadar geldi.Yangının termik santrale ulaşmaması için yoğun bir çalışma sarf ediliyor. Oyuncu İbrahim Çelikkol'un da gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve en ön safta yangına müdahale ettiği öğrenildi.İşte yangın alanında çekilen görüntüler…