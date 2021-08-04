Yangınlar Marmaris'te artarak devam ediyor. Şahan Gökbakar da yaptığı yayınlarla son durumu gözler önüne seriyor. Ünlü komedyen dün yaptığı bir yayında gözyaşları içinde yetkililere seslenmiş ve "lütfen, rica ediyorum amfibik uçak gönderin" demişti.
YANGINLAR ŞAHAN GÖKBAKAR'IN EVİNE ULAŞTI!
Fakat Şahan Gökbakar'ın beklediği uçak gelmedi. Yangınlar önce Delikli Koy'a ulaştı, ardından da Turgut'a doğru ilerlemeye başladı. Dün gecce yaptığı yayında Gökbakar yangının kendi evini de tehdit ettiğini söyledi ve evini korumak için hazırlıklarını yaptığını söyledi.
"HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK!"
Sabahın erken saatlerinde kısa bir yayın daha yapan ünlü komedyen son durumu takipçileriyle paylaşırken şu ifadeleri kullandı:
“Burası için hiçbir çağrıda bulunmuyorum ama Turgut Köyü’nü kurtaralım. Yetkililerden Turgut Köyü’ne uçak rica ediyorum. Dün gecce sabahın ilk ışıklarında uçak göndermenizi rica ediyorum demiştim. Hiç uçak gelmedi. O köyde yaşlı popülasyonu çok fazla.
"KİMSEDEN YARDIM İSTEMEYECEĞİM"
Şahan Gökbakar daha önce de gelen eleştiriler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:
“Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.”
Yangınlar Şahan Gökbakar'ın evine ulaştı: Yardım istemiyorum!
Marmaris’te evi bulunan Şahan Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından yardım istedi. Ancak komedyeni mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu. Gökbakar, gelen eleştirilere Instagram’ından yanıt verdi: "Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.”
04.08.2021 09:43 Magazin