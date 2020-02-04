"Yaparsın Aşkım" itfaiyecileri ağırlıyor!

İddiaları hayat kurtarmak olan kahramanlar anılarını ve yaşadıklarını izleyicilerle paylaşacak, kahraman itfaiyecilerin eşleri, itfaiyeci eşi olmanın zorluklarını dile getirirken izleyiciler göz yaşlarına hakim olamayacaklar.Elazığ’da yaşanan deprem ve sonrasında olay yerine destek kuvvet olarak giden İstanbul İtfaiye Teşkilatı çalışanları, yaşadıklarını ve itfaiyeci olmanın nasıl bir şey olduğunu izleyiciyle paylaşacaklar.Polis ve itfaiye olimpiyatlarında birincilik ödülü alan, dünya şampiyonu olan, olimpiyat seremonisinde bayrağımızı göndere çeken itfaiyeciler göğüs kabartacaklar.Kahramanlığın ve eğlencenin bir araya geldiği, ateş savaşçılarının yarıştığı “Yaparsın Aşkım”, 5 Şubat saat 20.00’de FOX’ta.