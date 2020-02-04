İddiaları hayat kurtarmak olan kahramanlar anılarını ve yaşadıklarını izleyicilerle paylaşacak, kahraman itfaiyecilerin eşleri, itfaiyeci eşi olmanın zorluklarını dile getirirken izleyiciler göz yaşlarına hakim olamayacaklar.
BAZI KAHRAMANLARIN PELERİNE İHTİYACI YOKTUR!
Elazığ’da yaşanan deprem ve sonrasında olay yerine destek kuvvet olarak giden İstanbul İtfaiye Teşkilatı çalışanları, yaşadıklarını ve itfaiyeci olmanın nasıl bir şey olduğunu izleyiciyle paylaşacaklar.
Polis ve itfaiye olimpiyatlarında birincilik ödülü alan, dünya şampiyonu olan, olimpiyat seremonisinde bayrağımızı göndere çeken itfaiyeciler göğüs kabartacaklar.
Kahramanlığın ve eğlencenin bir araya geldiği, ateş savaşçılarının yarıştığı “Yaparsın Aşkım”, 5 Şubat saat 20.00’de FOX’ta.
"Yaparsın Aşkım" itfaiyecileri ağırlıyor!
“Yaparsın Aşkım”, 5 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümde yangın, deprem, kaza ve doğal afetlerde canları pahasına herkesin yardımına koşan, 7 gün 24 saat göreve hazır bekleyen kahramanları ağırlayacak.
04.02.2020 15:33 Dizi Galeri