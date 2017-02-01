Yayınlandığı zamanda reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde evin küçük kızı Ayşe karakterine hayat veren Şebnem Ceceli'nin son halini gören gözlerine inanamıyor.
2010 yılında final yapan Yaprak Dökümü dizisinde 'Ayşe' karakterine hayat veren Şebnem Ceceli, aradan geçen zamanda kocaman genç kız oldu.
Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'si büyüdü
Yaprak Dökümü'nün küçük Ayşe'sinin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı...Magazin - 01 Şubat 2017 17:28
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