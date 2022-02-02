“Yaratılan”da Taner Ölmez’in partneri kim oldu

Çağan Irmak'ın merakla beklenen yeni projesinin detayları belli olmaya başladı. Netflix’te yayınlanacak olan dijital projenin ismi "Yaratılan" olacak. Sıra dışı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi 8 bölümden oluşacak.İstanbul ve Bursa’da çekilecek olan "Yaratılan"da Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Devrim Yakut, Durul Bazan ve Bülent Şakrak’ın rol alacağı ortaya çıkmıştı. Dizide Taner Ölmez’in partnerini ise Şifanur Gül oldu.