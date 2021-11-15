Yargı dizisinden Kadir Şeker göndermesi!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi dün akşam dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı diziye Kadir Şeker sahnesi damga vurdu.Dizide 2020 yılında darbedildiğini düşündüğü bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker olayına gönderme yapıldı.Yargı'da bir kadına yardım ederken başka bir kişinin ölümüne neden olan kişi, "İyilik yaptığım için 10 yıl yattım ben. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam, kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf kadını kurtarmak için iyilik için yerden taş alıp vurdum. Öldürmek için vurmadım, kurtarmak için vurdum. 10 yıl yattım kimse benim için bir şey yapmadı" diyor.İşte o sahne: