Yargı ne zaman sezon finali yapacak?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu buluşturan Yargı'nın sezon final tarihi belli oldu.

19.04.2022 15:13 Dizi Galeri

Yargı ne zaman sezon finali yapacak?
Bu sezonun en çok izlenen dizilerinden Yargı pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Kanal D’de ekrana gelen rekortmen dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak konusuydu. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in ise yönettiği ‘Yargı’nın 34. bölümde sezon arası vereceği öğrenildi.

Güçlü kadrosuyla da beğeni toplayan dizide Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’e Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş eşlik ediyor.

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