Güçlü kadrosuyla da beğeni toplayan dizide Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’e Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş eşlik ediyor.
Yargı ne zaman sezon finali yapacak?
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nu buluşturan Yargı'nın sezon final tarihi belli oldu.
19.04.2022 15:13 Dizi Galeri
Güçlü kadrosuyla da beğeni toplayan dizide Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’e Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş eşlik ediyor.