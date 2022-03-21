Yargı'da Ceylin'i yıkan haber!

Yargı’nın ekrana gelen 25’inci bölüm AB kategorisinde 9,22 reyting yüzde 23,03 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 9,21 reyting yüzde 20,22 izlenme payı ile yine zirvede yer aldı. Sosyal medyada da pazar akşamına damga vuran Yargı, #Yargı ve #Kayıp etiketleri ile saatler boyu TT listesinde üst sıralarda yer aldı.Yargı’nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde Eren’in yaralanması nefesleri ağızlara getirdi. Tuğçe, babasını bıçaklayan Fatih’in yakalanması için Ilgaz ve Ceylin’le iş birliği yaparken Tuğçe’nin bu hamlesi Eren’le arasındaki bağın giderek kuvvetlendiğinin sinyallerini verdi. Serdar’ın, Yekta’ya Zafer’in ölümüyle ilgili tüm detayları anlatması “Çınar ve Metin için yolun sonu mu geliyor?” sorusunu akıllara getirirken Yekta, Zafer’in bedeninin bulunması için bir plan yaptı. İyice köşeye sıkışan Metin, istemeyerek de olsa Merdan’dan yardım istedi. Babasının başına bir şey gelme ihtimaline inanmak istemeyen Ceylin heyecanla Haiti seferinden dönüşünü beklerken Ilgaz ise ormanda Yekta’nın planı doğrultusunda bulunan cesedin Zafer’e ait olduğuna emin oldu. Parla’nın sahte kimliği ile hesap cüzdanına ulaşmasıyla dehşete düşen ve kızının başını belaya soktuğundan şüphelenen Aylin, soluğu Ceylin’in ofisinde aldı. Ceylin ise tüm gençleri ofisinde toplayarak sakladıkları her şeyi öğrendi. Adaletten şaşmayacağına emin olduğu Ilgaz’a gençlerin bulaştıkları belayı nasıl açıklayacağı üzerine kafa yorarken Ilgaz ise Zafer ile ilgili gerçeği Ceylin’e nasıl anlatacağının stresini yaşıyordu. Haiti’den gelen gemide babasının olmadığını öğrenen Ceylin, büyük bir kafa karışıklığı yaşarken Ilgaz Ceylin’e babasıyla ilgili büyük gerçeği söyledi. Babasının öldüğünü öğrenen Ceylin’in yaşadığı bu ikinci yıkım ve feryatları izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı. Gizemli ve sürükleyici hikayesiyle Yargı’da Yekta’nın Zafer’in cinayetine dair bildiklerini nasıl kullanacağı şimdilik gizemini koruyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.