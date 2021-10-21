Yargı’da her şey yeni başlıyor… İşte yeni fragman...

Katilin ortaya çıkmasıyla temposu katlanarak artacak ‘Yargı’ dizisinden etkileyici bir tanıtım seyirciyle buluştu. Tanıtımda en yakın arkadaşı Engin’in aradıkları katil olduğu gerçeğiyle sarsılan Ceylin’i zor günlerin beklediğinin sinyallerinin verilirken Ceylin’in gözünü öfke bürüyor. Ilgaz ile beraber Engin’in suçunu kanıtlamak için el ele verecek olan Ceylin’in mücadelesi, izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Çınar’ın cinayet anında başka bir yerde olduğunun kanıtlanması Engin’i telaşlandırırken bu haber, Erguvan Ailesi’nin evine bomba gibi düşüyor. Tanıtımda Çınar’a doğrultulan silah ise nefeslerin tutulacağı ve de hikayede bambaşka bir dönemin başlayacağı ‘Yargı’nın heyecan dolu yeni bölümünün habercisi oluyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!