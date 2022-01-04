Yargı’dan 14 dakikada 14 bölüm…

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı; zengin oyuncu kadrosu ve nefes kesen hikayesiyle kalpleri fetheden Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Yargı’, 14 bölümü geride bıraktı. Ters köşeleri, heyecan dolu finalleri ve her hafta izleyenlerin merakına merak katan hikayesiyle yeni bölümü iple çekilen diziden 14 bölümü 14 dakikada özetleyen bir video yayınlandı. Yayınlanan video, izleyenlerin hafızasını tazelerken çok konuşulan sahneleri tekrar gözler önüne serdi. Video aynı zamanda diziyi kaçıran yeni ‘Yargı’ izleyicilerini öyküyü yakalamaya davet etti.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle 09 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…