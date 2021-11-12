Yargı’dan romantik tanıtım…

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen ‘Yargı’dan yeni bir tanıtım daha ekrana geldi. Tanıtımda Ilgaz ile Ceylin arasında engel olmaya çalıştıkları duygular oluşmaya başlıyor. Sürekli kendisini düşünen Ilgaz’ın bu ilgisinden etkilendiğini gizleyemeyen Ceylin, yakınlaşmalarını şakaya vuruyor. Ceylin, Ilgaz’ın yara izini fark edip ona hikayesini sorarken Ilgaz ise kendisini Ceylin’e yaklaşmaktan alıkoyamıyor. İkilinin yakınlaştığı tanıtım, dizinin yeni bölümüne dair heyecanı zirveye taşıyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…