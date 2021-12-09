"Yargı"dan romantik tanıtım…

Sürükleyici hikayesiyle izleyenleri soluksuz bir şekilde ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtım Ilgaz ile Ceylin’in beraber geçirdiği akşamı gözler önüne seriyor. İkilinin romantik dakikalarından kesitler sunan tanıtım, seyir zevki yüksek bir bölümün sinyallerini verirken Ilgaz ve Ceylin’in akşam yemeğinin ardından neler yaşayacağı dizinin yeni bölümünde cevap bulacak.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…