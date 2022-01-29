Yargı’dan yeni bir tanıtım daha yayınlandı…

Sevilen dizi Yargı’nın izleyici ile buluşacak 18’inci bölümünden yeni bir tanıtım daha ekrana geldi. Tanıtımda Gül, Ilgaz ile Ceylin’in evliliklerini yaşama şekillerini eleştiriyor. Metin’le görüşmesinden de istediği sonucu alamayan Gül, öfkelenirken Metin ise Ilgaz’ı evliliklerini yaşayış şekilleriyle aileleri zor durumda bıraktığı konusunda uyarıyor. Ceylin tavırlarından taviz vermemeleri gerektiğini savunurken Ilgaz’ın en nihayetinde ailelerine boyun eğeceklerini ima etmesi Ceylin’i geriyor. Tam rahat bir şekilde ilişkilerini yaşamaya başlayan romantik ikilinin bu müdahalelere karşı nasıl bir cephe alacakları merakla bekleniyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…