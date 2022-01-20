Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu!

Pazar akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yargı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Seda’nın, Engin’i cezaevinden götüren ambulansta Neva’nın da olduğunu öğrenmesi ortalığı karıştırırken Pars’ın cinayet saati nerede olduğuna dair kardeşine yönelttiği soru karşısında Neva’nın kaçamak cevabı kafaları karıştırıyor. Ilgaz, Ceylin’e savcılığı bıraktığını itiraf ederken Ilgaz’ın kendisi için böyle bir fedakârlık yaptığını duymasıyla Ceylin isyan ediyor. Cinayet mahallinde bulunan eldiven ise dava sürecini etkileyecek yeni gelişmelerin habercisi oluyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…