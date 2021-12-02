Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı…

Tanıtımda Ilgaz ve Ceylin’in davasına baktıkları Meltem’in kızı Elif’i apar topar evinden götürmeleri kafaları karıştırırken Ceylin’in “İnsan nasıl evladının canını yakar?” sözleri olaya dair gizemi artırıyor. Merdan’ın Çınar’a karşı büyük öfkesi dikkat çekerken, Parla’nın başına ne geldiği merakla bekleniyor. Seda’nın Pars’a karşı imaları devam ederken, Neva sinir krizi geçiriyor. Engin’in “Ben tek, siz hepiniz!” sözleri tehditlerine devam edeceğinin habercisi olurken Çınar’ın vicdan azabı giderek artıyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…