Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı…

Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Ceylin için endişe duyan Ilgaz, Pars ve Eren’in yardımıyla Ceylin’in peşine düşerken bir erkek cesedi bulunması herkesi dehşete düşürüyor. Cesedin kime ait olduğu yeni bölümün heyecanla beklenen anlarından biri olurken o gece travma yaşayan Ceylin’in perişan halleri tanıtımda dikkat çekiyor. Metin’in Erguvan Ailesi’nin evine gitme sebebi kafaları karıştırırken Merdan’ın “Cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma, sonra üzülürsün!” sözleri ise tanıtıma damga vuruyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…