Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı…

Sezonun gündemden düşmeyen dizisi ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında izleyenler Ceylin’in başta Ilgaz olmak üzere, Eren ve Pars’a karşı duyduğu hayal kırıklığına tanıklık ediyor. Ceylin gördüğü manzara karşısında Ilgaz’ı dinlemeden polislere haber verirken Ilgaz’ın Çınar’a öfkesini kustuğu anlar, seyirciyi derinden etkiliyor. Bu anları uzaktan izleyen Yekta zaferinin keyfini çıkartırken Ceylin Pars’a isyan ediyor. Pars’ın sessizliği ise yaşanılan çaresizliği gözler önüne seriyor. ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin ile Ilgaz’ın ilk tanışma anlarının da gösterilmesi yeni bölüm heyecanını ikiye katlıyor.
Yargı 29. Bölüm Fragmanı
Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!