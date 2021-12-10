Yargı’nın yeni bölümünden çok konuşulacak bir tanıtım daha…

Kanal D’de her Pazar akşamı izleyici ile buluşan Yargı’nın yeni bölüm ikinci tanıtımında Engin zehirlenerek hastaneye kaldırılırken Yekta’nın ilk kez oğlu için endişelenmesi herkesi şaşırtıyor. Engin’in hastaneye kaldırılması ve ölümle karşı karşıya kalması Ceylin’in aklı ve vicdanı arasında kalmasına sebep olurken Seda’nın Engin’i zehirlemekle suçlanması gerilimi yükseltiyor. Ilgaz,Engin’in kendi kendini zehirleme ihtimalini düşünürken Ceylin ise Engin’in hastaneden kaçacağını anlıyor. Tanıtım, yeni bölüm heyecanını zirveye taşıyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…