"Yargı’nın yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım…

Yargı’nın yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtım izleyenleri ekran başını kilitleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor. Tanıtımda Ilgaz, Ceylin’in şüpheli tavırları üzerine Ceylin’in kendisinden bir şey sakladığını düşünüyor. Bu konuyu Eren’le paylaşan Ilgaz’ın “Ceylin’in hayatında bir yabancı gibi hissediyorum.” sözleri dikkat çekiyor. Zümrüt’ün bebeğinin babasının Osman olduğunu düşünen Aylin test sonucunu öğrenmeye cesaret edemezken Ceylin’den yardım istiyor. Testin sonucu ise merakla bekleniyor. Gençlerin polis çevirmesinden kaçtıkları anlar gerilimi yükseltirken Pars, Engin’in davasında Yekta’nın tutuklu yargılanmasını talep ediyor. Yekta’nın akıbetinin ne olacağı Yargı’nın yeni bölümünün çarpıcı gelişmeleri arasında yer alırken Engin’in videosunu izlemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan Ilgaz’ın ne yapacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…