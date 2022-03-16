Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım…

Yargı’nın Pazar akşamı izleyenlerle buluşacak yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ceylin Engin’den gelen mesajın babasıyla ilgili olabileceği ihtimalini kabul etmezken Erguvan ailesi Zafer’i karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ilgaz’ın, Zafer’e bir şey olduğuna dair şüpheleri giderek artarken konuyla ilgili Metin’den yardım istiyor. Bu istekle köşeye sıkışan Metin endişesini Merdan’la paylaşırken ormanda bulunan ceset ortalığı iyice karıştırıyor. Gemiden Zafer’in inmemesi Erguvan ailesinin kafasını karıştırırken Ceylin’in sinir krizi, “Ceylin, yıkıcı gerçekle karşı karşıya mı kalacak?” sorusunu akıllara getiriyor. Serdar’ın, Yekta’ya Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü söylemesi yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…