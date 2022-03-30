Yargı’ya Ceylin’in bebek isteği damga vurdu!

Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım seyirciyle buluştu. Tanıtımda üst üste birçok acı yaşayan Ceylin, yaşadığı boşluğu bir bebekle doldurmak isterken Ilgaz ise Ceylin’in bu isteği ile büyük bir mutluluk yaşıyor. İkilinin bu romantik görüntüleri üzerine ise Yekta’nın Ilgaz ile Ceylin’in çok yakında düşman olacağına dair sözleri düşüyor. Metin’in kolundaki yarayı görmesiyle içine kurt düşen Eren, amirine kolundaki yaranın nasıl olduğunu sorarken Metin bu soru karşısında küplere biniyor. Neva’nın bu konuşmalara şahit olması ve ardından Pars’ın Metin’in kolundaki yarayı sorgulaması ise heyecanı artırıyor. Yekta’nın Yavuz’un masumiyetini ispatlayabileceğini söylemesi ve Ilgaz’ın yanlış adamı yakaladıklarını dile getirmesi herkesi bir adım daha gerçeğe yaklaştırırken Ceylin’in yer düştüğü anlarda nefesler tutuluyor.Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…