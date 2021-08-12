"Yarım Kalan Aşklar" dizisi Fransa yolcusu

'Yarım Kalan Aşklar’ uluslararası yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi, 2018 yılından bu yana Fransa’nın Lille şehrinde gerçekleşen Avrupa’nın en büyük televizyon içeriği festivali Series Mania’nın Forum bölümüne seçilen 21 yapım arasına girdi.19 ülkeden öne çıkan, yüksek kaliteli dizilerin yer aldığı listede Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek, Türkiye’den tek yapım olan ‘Yarım Kalan Aşklar’ın ilk iki bölümü, 30 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihleri arasında dev ekranda gösterilecek. Masterclass’larıyla da sektöre yön veren festivalin, ana programında ise bu sene fenomen dizi ‘La Casa de Papel’in 5’inci sezon prömiyeri gerçekleşirken, 2021’in çok konuşulan dizileri ‘Dr. Death’ ve ‘Hacks’ başta olmak üzere pek çok büyük yapım sektöre sunulacak.Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını gerçekleştirdiği, BluTV’nin özel yapımları arasında en “orijinal” ve de “sıradışı” aşk hikayesini anlatan ‘Yarım Kalan Aşklar’, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir kişinin bedeninde dünyaya geri dönen Ozan’ın yaşadıklarına kamerasını çeviriyor. Aksiyonun gizemli öğelerle buluştuğu yüksek tansiyonlu yapımda Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanında Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu, Gizem Ünsal gibi önemli isimler de yer alıyor. Türkiye’nin ilk büyülü gerçekçi dizisi olan ‘Yarım Kalan Aşklar’ın yönetmen koltuğunda usta yönetmen Umur Turagay otururken, senaryosu ise Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un imzasını taşıyor. Dizi, uluslararası dağıtımcılığını yapan Inter Medya aracılığıyla dünyada da diziseverlerle buluşmaya devam ediyor.