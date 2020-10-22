'Yarım Kalan Aşklar'da ipler kopuyor!

Aksiyon, gizem, aşk ve komediyi buluşturan, kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran ve Ezel Akay ile birlikte Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal’ın yer aldığı izleyenlerin büyük beğenisini toplayan ‘Yarım Kalan Aşklar’ın heyecan dolu yeni bölümü bu akşam BluTV’de seyirciyle buluşuyor.Kadir’in (Burak Deniz) söylediği kişi olmadığına artık emin olan Elif, (Dilan Çiçek Deniz) Kadir’i kelepçeleyerek ondan bütün sorularının cevaplarını almaya çalışırken, Nejat (Cem Davran) sebep olduğu olayın vicdan azabı ile intihar etmeyi kafasına koyar. Bununla beraber, Kadir ve Ece’nin (Gizem Ünsal) ilişkisini öğrenen İsmet (Ezel Akay) ortalığı ateşe vermenin tam vakti olduğunu düşünür ve intikam planını yapar. Mehmet’le (Cihat Süvarioğlu) nikah masasına oturan Ebru’nun (Nazlı Bulum) beklenmedik bir şekilde nikahta büyük bir itirafta bulunması üzerine Mehmet’in Kadir’e silah çekmesi ve İsmet’in Kadir’i öldürmek için nikahı basması Kadir için içinden çıkılamayacak bir belanın habercisi olurken, nefeslerin Kadir için tutulacağı ‘Yarım Kalan Aşklar’da her şey kontrolden çıkacak.‘Yarım Kalan Aşklar’ın seyirciye birçok duyguyu aynı anda tattıran etkileyici hikayesi Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kaleminden çıkarken, dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstleniyor. Sona yaklaşılan ‘Yarım Kalan Aşklar’ın yeni bölümleri her Perşembe akşamı saat 19.00’da sadece BluTV’de!