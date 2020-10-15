‘Yarım Kalan Aşklar’da kartlar yeniden dağıtılıyor!

Kadir’in (Burak Deniz), İsmet’ten (Ezel Akay) ona cinayet görevini verenin Nejat (Cem Davran) olduğunu öğrenmesi ve Ebru’nun (Nazlı Bulum) Nejat’a Kadir’in işlediği cinayetten bahsetmesi Kadir ve Nejat’ı yüzleşmek için karşı karşıya getirir. Bu ikilinin birbirlerine büyük sırları konusunda ne kadar güveneceği büyük bir soru işaretidir. Elif’in (Dilan Çiçek Deniz) tek başına kendini tehlikeye atması Kadir’i tedirgin ederken, Elif’in Kadir’in gerçekte kim olduğu konusundaki düşünceleri onu büyük bir çıkmaza sürükler. Hastaneye kaldırılan Ece’nin (Gizem Ünsal) ağzından kaçırdığı bazı gerçekler ise ‘Yarım Kalan Aşklar’ın trajikomik dünyasında bomba etkisi yaratacaktır.Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un yazdığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay’ın oturduğu ‘Yarım Kalan Aşklar’ heyecanın zirveye taşınacağı yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı saat 19.00’da BluTV’de!