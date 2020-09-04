'Yarım Kalan Aşklar'dan yeni tanıtım!

10 Eylül’de seyirciyle buluşacak olan BluTV’nin özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ için geri sayım devam ediyor. İzleyici karşısına çıkmasına sayılı günler kala diziden iddialı bir tanıtım daha yayınlandı. Burak Deniz’i ‘Kadir’ olarak, Dilan Çiçek Deniz’i ise ‘Elif’ olarak izleyeceğimiz dizinin tanıtımında ‘Kadir’ ve ‘Elif’ arasındaki aşılamayan engeller ve söylenemeyen sözlerden kaynaklanan imkansız bir aşkın sinyalleri veriliyor. Duygusal ve iddialı sahneleri, trajikomik hikayesiyle ‘Yarım Kalan Aşklar’ aksiyondan aşka, gizemden komediye kadar birçok farklı duyguyu izleyiciye aynı anda tattıracak.Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz başta olmak üzere Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal’ı buluşturan geniş kadrosu ve Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kalemlerinin birleştiği ilginç hikayesiyle, usta yönetmen Umur Turagay’ın yönettiği ‘Yarım Kalan Aşklar’ 10 Eylül’de sadece BluTV’de.