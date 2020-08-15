Yarım Kalan Aşklar'ın gazeteci Elif'i Dilan Çiçek Deniz...

Dilan Çiçek Deniz, BluTV’nin yeni dizisi ‘Yarım Kalan Aşklar’da bambaşka bir karakterle kamera karşısında. Genç ve güzel oyuncunun hayat vereceği gazeteci Elif karakterinin iyi giden hayatı hiç beklemediği bir anda tepetaklak olarak onu şimdiye kadar mücadele etmediği kadar büyük olaylarla karşılaştırıyor. Seyirci alışılmışın dışında bir hikayeye sahip olan dizide, güçlü ve kararlı bir gazeteci olan Elif’in yaşadığı aşk acısıyla girdiği zorlu serüvenine de şahit olacak.Dilan Çiçek Deniz karakteri Elif’le ilgili olarak; “Bu zamana kadar oynadığım projelerden çok farklı bir yapıya sahip ‘Yarım Kalan Aşklar’. Hikayenin kurgusu, işleniş biçimi ve karakterlerin dünyası beni gerçekten etkiledi. Elif de bu hikayede doğruların peşinden koşan idealist bir gazeteci. Yaşadığı aşk acısı onu derinden sarsarken aynı zamanda aksiyonu yüksek bir hayatın içine sokacak.” dedi.Kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı ‘Yarım Kalan Aşklar’ın senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay’a oturuyor. TIMS&B Productons imzalı merakla beklenen Yarım Kalan Aşklar, çok yakında BluTV’de!