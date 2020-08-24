‘Yarım Kalan Aşklar’ın oyuncularından eğlenceli oyun!

Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran ve Ezel Akay başka bir bedende hayata yeniden dönselerdi ne yaparlardı? Oyuncular, sürpriz bir bedende hayata yeniden dönselerdi ne yapacaklarını anlatarak “Ben olsaydım…” isimli oyunu oynadı. 10 Eylül’de izleyiciyle buluşacak dizinin bu renkli içeriği oldukça ilgi çekti.Kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi isimlerin buluştuğu ‘Yarım Kalan Aşklar’dan, izleyiciyle buluşmasına sayılı günler kala yayınlanan eğlenceli videoda, Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran ve Ezel Akay ‘Ben Olsaydım...’ adlı zorlu oyunu oynadılar. Çekimlerde kahkahaya boğulan ekip soruları cevaplarken zorlansalar da ortaya izleyenleri güldürecek renkli görüntüler çıktı!BluTV’nin yeni sezonda beklenen özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ın senaryosu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor. Aksiyon, gizem, aşk ve polisiye dolu hikayesiyle 10 Eylül’de BluTV’de yayınlanacak ‘Yarım Kalan Aşklar’ , izleyenlerin hafızasında bambaşka bir tat bırakacak!