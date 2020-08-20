"Yarım Kalan Aşklar"ın yayın tarihi belli oldu!

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı ‘Yarım Kalan Aşklar’ 10 Eylül’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihine gün sayan dizinin yepyeni tanıtımıyla birlikte afişi de yayınlandı. Ozan’ın, hiç tanımadığı Kadir’in (Burak Deniz) bedeninde yeniden hayata döndüğü tanıtımda, izleyici yeni bir bedende yarım kalmış bir aşkın mücadelesine şahit olacak. Sıradışı çekim teknikleri, hızlı kurgusu ve iddialı senaryosunun da etkisiyle temponun her an yükseldiği dizi; aksiyon, aşk ve gizem dolu sahneleriyle adından sıkça söz ettirecek.Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Umur Turagay otururken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.‘Yarım Kalan Aşklar’, farklı hikayesi, aşk, gizem ve aksiyon dolu sahneleriyle yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.