'Yarım Kalan Aşlar'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV’nin özel yapımı ‘Yarım Kalan Aşklar’ konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin ilk tanıtımı hikayenin gizemini koruyor. Diziye konuk olan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın da yer aldığı tanıtımda izleyici, Burak Deniz’in canlandırdığı ‘Kadir’ karakterinin içine düştüğü garip anlara tanık oluyor.Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un senaristliğini üstlendiği ‘Yarım Kalan Aşklar’, Türkiye’de bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş hikayesi, aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile; yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak.