Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!

Sosyete - 19 Temmuz 2017 09:36

Eski manken Demet Şener Kutluay, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay’la evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiasıyla Edvina Sponza’ya 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde davacı Demet Şener Kutluay’ı ve davalı Sponza’yı avukatları temsil etti.Demet Kutluay, mahkemeye sunduğu dilekçesinde yasak aşkın delili olan bir takım fotoğraflar da yer aldı. Davalı Edvina Sponza dosyaya gizlilik kararı getirilmesini istedi. Ancak hakim gizlilik, talebinin sadece delil olan fotoğraflara verilmesine karar verdi. Geçtiğimiz perşembe günü görülen davanın taraf avukatları tanıkların bildirilmesi için ek süre istedi. Mahkemede söz alan Demet Şener Kutluay’ın avukatı Aslı Hatemi ise “Boşanma davamız da devam etmektedir” dedi.Mahkeme, tanıkların bildirilmesi ve boşanma davasının sonucunun mahkemeye sunulmasını isteyerek duruşmayı erteledi.Kaynak:hurriyet.com.tr