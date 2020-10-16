Yasak Elma dizinin Yıldız’ı Eda Ece’nin set halleri...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin dizi setinde çektiği eğlenceli videolar büyük ilgi görüyor. Zaman zaman dizinin kamera arkasını gösteren oyuncu bazen de rol arkadaşlarıyla eğlenceli anlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir çekim esnasında kayda aldığı bir görüntüyü takipçileriyle paylaştı. "Denizin ortasındayız" diyen arkadaşına Eda Ece, "Ne çektik?" yanıtını verdi.İşte o görüntü: