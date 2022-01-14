Yasak Elma dizisinde flaş ayrılık!

Fox TV'nin fenomen dizisi 'Yasak Elma' beşinci sezonunda da yoluna tam gaz devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle diziye kısa bir ara verilmişti. Aranın ardından ekip yeniden sete çıktı. Fakat 'Yasak Elma'ya bir ismin veda edeceği öğrenildi.Diziye bu sezon Arzu karakteriyle dahil olan Nihan Aypolat beklenmedik bir olay sonucu diziden ayrılacak. Ece Erdek Koçoğlu ile Elif Turgay’ın yönettiği diziye yakında yeni sürpriz karakterlerin katılacağı da konuşuluyor.