'Yasak Elma' dizisine bir yeni oyuncu daha!

Medyapım’ın FOX TV için çektiği "Yasak Elma" 13 Eylül’de yeni sezonu açıyor. Yeni bölümlerini Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizi 5. sezonuna da oldukça iddialı giriyor. Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz’ın ana kadrosuna dahil olduğu dizinin ekibine yeni bir oyuncu daha katıldı.Erdal Bilingen sevilen dizide Çetin rolüne hayat verecek. Çağatay’la yaşayacağı yasak aşkla olay yaratacak olan yeni komşu Kumru’ya (Biran Damla Yılmaz) göz kulak olan Çetin, genç kadının babası Doğan’a (Murat Aygen) da bilgi verecek.