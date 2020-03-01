Yasak Elma dizisine bomba transfer! Yıldız'a partner geldi!

Fox TV'nin fenomen dizisi 'Yasak Elma'da taşlar yerinden oynadı. Talat Bulut'un canlandırdığı Halit her şeyini kaybetti. Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız ise zengin oldu. Senaryoda yaşanan bu değişikliğin ardından kadroya yeni bir isim daha dahil edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Yasak Elma'ya katıldı.Yakışıklı oyuncunun dizide, Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız Argun'a partner olacağı öğrenildi. 73. bölümde diziye katılacak olan Gökhan Alkan, Kerim karakterini canlandıracak.