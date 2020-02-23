'Yasak Elma' dizisine şaşırtan transfer!

Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Yasak Elma'ya yeni bir oyuncu daha katılıyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç gibi isimler yer aldığı diziye ünlü oyuncu İncilay Şahin dahil edildi. Şahin, Döne karakterine hayat verecek. Döne, iflas ederek şoförünün evine taşınan Halit'in (Talat Bulut) komşusu olarak boy gösterecek.İncilay Şahin