'Yasak Elma' için beklenmedik karar!

Dizilerin bu yılbaşında vereceği reklam arası planını hızla artan korona vaka sayısı olumsuz etkiledi.Bazı dizilerine bir hafta ara vermeyi planlayan FOX, tüm dizilerine 2 hafta ara verme kararı aldı.2 Ocak’ta sete çıkıp 10 Ocak yayınına bölüm yetiştireceği açıklanan Yasak Elma, yeni bölüm iptal edilince set gününü çarşamba olarak değiştirdi.5 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan dizi ekibi yarın sete çıkacak ve 17 Ocak’ta ekrana gelecek bölümü yetiştirecek.